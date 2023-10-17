Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Çin ziyareti sırasında, enerji, ulaştırma, lojistik ve e-ticaret sektörlerinde işbirliği fırsatları görüşüldü. İki ülke arasında toplam değeri 16,54 milyar dolar olan 30 ticari belge imzalandı.

Kazakistan ile Çin Arasında 16,54 Milyar Dolarlık Ticari Anlaşmalar İmzalandı

Kazakistan ile Çin, toplam değeri 16,54 milyar dolarlık 30 ticari anlaşmaya imza attı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Çin ziyareti sürüyor.

Tokayev, Pekin'de Çin'in enerji, ulaştırma ve lojistik, e-ticaret sektörlerindeki önde gelen devlet ve özel şirketlerinin yöneticileri ile işbirliği fırsatlarını görüştü.

Ayrıca Tokayev'in katılımıyla iki ülke arasında yatırım ve ticaret anlaşmaları başta olmak üzere 16,54 milyar dolar değerindeki toplam 30 ticari belge imzalandı.

Tokayev, ziyaret kapsamında Çin'in Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji ile de bir araya geldi.

Görüşmede bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Çiang ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ortak isteklerini doğruladıklarını aktaran Tokayev, "Çin, şu anda Kazakistan'ın kilit ticaret ortaklarından biri. Yakın gelecekte ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Tokayev, dün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 3. Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak için Pekin'e gitmişti.