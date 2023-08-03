Kazakistan ile Afganistan Arasında Ticaret Hedefi Belirlendi

Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Serik Jumangarin'in ev sahipliğinde düzenlenen Kazak-Afgan İş Forumu'nda, iki ülke arasındaki ticaretin kısa vadede 3 milyar dolara çıkarılması hedeflendi. Forumda ayrıca telekomünikasyon sektöründe iş birliği ve ulaşım alanında gelişmeler de paylaşıldı.

Kazakistan ile Afganistan arasında ikili ticareti kısa vadede 3 milyar dolara çıkarmaya yönelik hedefler belirlendi.

Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Serik Jumangarin'in ev sahipliğinde Astana'da Kazak-Afgan İş Forumu düzenlendi.

Foruma Afganistan'ın Taliban yönetiminin Sanayi ve Ticaret Bakanı Nureddin Azizi ile Afgan iş dünyasının 200'e yakın temsilcisi katıldı. Forum kapsamında taraflar karşılıklı ticareti yakın gelecekte yaklaşık 1 milyar dolardan 3 milyar dolara çıkarma konusunda anlaştı.

Forumun açılış konuşmasını yapan Bakan Jumangarin, "Afganistan'ın bağımsız, tarafsız, barışçıl, demokratik ve müreffeh bir devlet olarak oluşmasından yana olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz." dedi.

Jumangarin, Afganistan ile ticaret, ekonomi, ulaşım, lojistik ve enerji alanında bağları geliştirmek istediklerini belirterek "Karşılıklı ticaretin yüzde 90'ı Kazakistan'ın ihracat payına düşüyor. Afganistan'ın ana un tedarikçisi olmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra gıda, petrokimya, metalürji ve makine mühendisliği gibi alanlarda ihracatı çeşitlendirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında telekomünikasyon sektöründe önemli iş birliğine imza atıldığının bilgisini de paylaşan Jumangarin, Kazakistan Ulusal Telekomünikasyon Şirketi Kazakhtelecom'un Afganistan'a internet hizmeti vereceğini bildirdi.

Jumangarin, Afganistan'ın Kazak ürünlerinin Pakistan ve Hindistan pazarına çıkışı alanında önemli koridor olduğunu ve bu bağlamda ulaşım ve lojistik sektöründe de iş birliğini geliştirmede kararlı olduklarına vurgu yaptı.

450'den fazla Afgan öğrencinin Kazakistan'da burslu olarak eğitim görmekte olduğunu aktaran Jumangarin, "Afgan halkına insani yardım göndermeye devam edeceğiz." dedi.

Afganistan, yabancı yatırımcılara gerekli koşulları sağlamaya hazır

Taliban yönetimi Sanayi ve Ticaret Bakanı Nureddin Azizi de söz konusu forumun iki ülkenin özel sektörü için önemli fırsatlar sunduğunu bildirdi.

Azizi, Afgan halkı ve özel sektörüne destek amaçlı Kazakistan'dan tahıl ve un için özel indirim istediklerini dile getirerek "Afganistan, onlarca yerli malın üretimi sayesinde kısa sürede kendi kendine yeterli hale geldi. Afganistan'ın yerli sanayisini desteklemek için dostumuz ve kardeşimiz Kazakistan'dan ülkenize ihraç edilen Afgan ürünlerine tercihli tarife uygulamasını rica ediyoruz." dedi.

Kazak yatırımcıları Afganistan'a davet eden Azizi, "Afganistan bölgenin önemli sanayi merkezlerinden biri olma potansiyeli barındırıyor. Afganistan İslam Emirliği, başta dost Kazakistan ve diğer bölge ülkeleri olmak üzere yabancı yatırımcılar için gerekli koşulları sağlamaya hazır." yorumunu yaptı.

Genel olarak taraflar forumda Kazakistan ile Afganistan arasında hava koridoru oluşturmayı, iki ülke bankalarının temsilciliklerini açmayı, girişimciler için vize verme noktaları oluşturmayı ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmayı istediklerini vurguladı.

Forum sonunda iki ülkenin şirketleri arasında 106 milyon dolarlık ticari belge imzalandı.

Forum alanında 70 Afgan şirketi tarafından üretilen ürünlerin yer aldığı fuar da açıldı. Fuar, 5 Ağustos'a kadar ziyarete açık kalacak.