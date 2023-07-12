Kazakistan Ekonomisi İlk Yarıda Yüzde 5 Büyüdü

Kazakistan'da ekonomi, bu yılın ilk yarısında yüzde 5 büyüme kaydetti. Reel sektördeki büyüme yüzde 4,8, hizmet sektöründeki büyüme ise yüzde 4,9 olarak gerçekleşti. İnşaat, ticaret ve telekomünikasyon sektörlerinde büyüme daha fazla oldu. Kazakistan Başbakanı, devletin ekonomideki payını azaltmaya öncelik verdiklerini belirtti. Kazakistan Ulusal Banka ise enflasyonda yavaşlama beklediklerini ve faiz oranını düşürmeyi değerlendireceklerini açıkladı.

Kazakistan'da ekonomi, bu yılın ilk yarısında yüzde 5 büyüme kaydetti.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Alibek Kuantırov, Bakanlar Kurulu'nun haftalık toplantısında, ilk yarıdaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuantırov, yılın ilk yarısında ülke ekonomisinin yüzde 5 büyüme kaydettiğini belirterek, "Reel sektördeki büyüme yüzde 4,8, hizmet sektöründeki büyüme ise yüzde 4,9 olarak gerçekleşti." dedi.

Büyümenin inşaat, ticaret, telekomünikasyon sektörlerinde daha fazla olduğunu aktaran Kuantırov, genel olarak tüm sektörlerde olumlu durum gözlemlediklerini ve sabit kıymet yatırımlarındaki büyüme oranının ise yüzde 13 olduğunu söyledi.

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, ekonomi politikasında devlet payını kademeli olarak azaltmaya öncelik verdiklerini belirterek, "Devletin ekonomideki payını GSYH'nin yüzde 14,4'üne indirmeliyiz. Yıl sonuna kadar hükümet Kapsamlı Özelleştirme Planı'nın kaliteli bir şekilde uygulanmasını sağlayacak." diye konuştu.

Kazakistan Ulusal Banka Başkan Yardımcısı Vitaliy Tutuşkin de enflasyonda bu yılın sonuna kadar yavaşlama beklediklerini ifade ederek, enflasyondaki yavaşlama ile ağustos ayında faiz oranını düşürmeyi değerlendireceklerini kaydetti.