Türkiye Kazakistan'a en fazla turist gönderen 5. ülke

Kazakistan'ın Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Türkiye'nin Kazakistan'a en fazla turist gönderen ülkelerden biri olduğunu ve bu yıl Kazakistan'dan Antalya'ya 375 bin turist geldiğini açıkladı. Ayrıca, Kazakistan'ın turizm potansiyelini artırmak için çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

Kazakistan'ın Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Türkiye'nin Kazakistan'a en fazla turist gönderen ülkeler arasında ilk 5'te yer aldığını belirterek, bu yıl Kazakistan'dan da Antalya'ya 375 bin turist geldiğini bildirdi.

Kanafeyev, AA muhabirine, Kazakistan'ın yüzölçümü bakımından dünyada 9'uncu sırada yer aldığını ve son derece farklı doğal peyzajlara sahip olduğunu söyledi.

Dağların, bozkırların, kanyonların, göllerin ve çöllerin aynı coğrafyada bir arada bulunduğunu anlatan Kanafeyev, bu çeşitliliğin turizm alanındaki en büyük avantajlarından biri olduğunu kaydetti.

Kazakistan'da ekoturizmin büyük İpek Yolu güzergahlarını kapsayan kültürel ve tarihi turlarla farklı tematik rotaların geliştirilmesi için geniş imkanlara da sahip olduğunu dile getiren Kanafeyev, şöyle konuştu:

"Kazakistan'a yabancı turistlerin ilgisi artmaktadır ve bu artış özellikle Türkiye vatandaşları arasında belirgin şekilde hissedilmekte. Türkistan, Türk ziyaretçiler için en cazip turizm bölgelerinden biri haline geldi. Türkiye, bugün Kazakistan'a en fazla turist gönderen ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bu alanda ilk sıraya yükselmesini bekliyoruz. Nitekim Türk vatandaşları Kazakistan'a 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor. Bu yıl Kazakistan'ı Türkiye'den 103 bin turist ziyaret etti. Kazakistan'dan da Antalya'ya bu yıl 375 bin turist geldi, yaklaşık 7 bin 200 vatandaşımız da sezonluk çalışma amacıyla burada."

Türkiye turizmi örnek alınıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezi olan Antalya'da, Kazakistan'ın turizm bölgelerinin tanıtımına yönelik çalışmalar da yaptıklarını belirten Kanafeyev, uluslararası turizm fuarlarına katılarak ülkelerinin zengin kültürel ve tarihi mirasını anlattıklarını kaydetti.

Başkonsolos Kanafeyev, Mangistau bölgesinde, Kapadokya örneğinde olduğu gibi, eşsiz doğal manzaralar eşliğinde bir sıcak hava balonu festivali düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda Türkiye "Uluer Group" şirketi ile bir mutabakat zaptı imzaladıklarını aktaran Kanafeyev, bu tür çalışmaların Kazakistan'ın turizm değerini daha da artıracağını ifade etti.

Kanafeyev, Türkiye'den daha fazla insanı Kazakistan'ı keşfetmeye davet ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
