Kazakistan'da Nükleer Güç Santrali İnşaatı İçin Yol Haritası Onaylandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihachev ile Kazakistan Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Almasadam Satkaliev, Kazakistan'da nükleer güç santrali (NGS) inşa projesinin uygulanma aşamalarını belirleyen yol haritasın onayladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında bir araya gelen Lihachev ve Satkaliev'in onay verdiği yol haritası, mühendislik araştırmaları, EPC sözleşmesinin imzalanması ve proje dokümantasyonunun geliştirilmesi gibi önemli adımları içeriyor.

Ayrıca, "Kazakistan Nükleer Elektrik Santralleri" Sınırlı Sorumluluk Ortaklığı ile Rosatom Mühendislik Bölümü AŞ "Atomstroyexport" arasında bir çerçeve anlaşması da imzalandı. Bu anlaşma, Almatı'nın Jambıl Bölgesi'nde projeyi hayata geçirmede iş birliğinin temel ilkelerini belirliyor.

Kazakistan'ın enerji güvenliğini sağlamayı ve ekonomisinin karbonsuzlaştırılmasına yönelik stratejik hedeflere ulaşmayı amaçlayan proje, barışçıl nükleer enerjisi kullanımı alanında hükümetler arası iş birliği çerçevesinde yürütülüyor. Taraflar, Kazakistan için stratejik önem taşıyan bu projenin bir an önce hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Likhachev, Kazakistan tarafının NGS inşa edecek uluslararası konsorsiyuma liderlik etme konusunda Rosatom'a güven duyduğunu belirterek, "Kazakistan, nükleer sektörde bizim güvenilir ve tarihi ortağımızdır. Güvenilirliği, güvenliği ve etkinliği kanıtlanmış Rus nükleer teknolojilerinin Kazakistan halkına hizmet edeceğine, enerji bağımsızlığını güçlendireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Satkaliev ise Kazakistan'da NGS inşasının, ülkenin enerji gelişiminin sürdürülebilirliğini sağlama yolundaki kapsamlı stratejisinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Yüksek düzeyde güvenlik ve üretimin yerelleşmesini sağlamak için ortaklarla yakın ve şeffaf bir iş birliği bekliyoruz." ifadesini kullandı.