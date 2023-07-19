Kazakistan Cumhurbaşkanı Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Koridoru'na Öncelik Veriyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Koridoru'na öncelik verdiklerini belirterek, yıllık kapasiteyi 500 bin konteynere çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Tokayev, ayrıca Körfez ülkeleriyle ticari, ekonomik ve turizm alanlarında işbirliği yapmak istediklerini ifade etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Koridoru'na öncelik verdiklerini belirterek, "Bu güzergahtaki yük geçişini sistematik olarak artırmayı ve 2030'a kadar yıllık kapasiteyi 500 bin konteynere çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Tokayev, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde ilk kez düzenlenen "Orta Asya- Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Zirvesi"nde konuştu.

Söz konusu zirveyi "tarihi" olarak nitelendiren Tokayev, bu buluşmanın bir zaman çağrısı olduğunu ve çok yönlü işbirliğini yeni bir düzeye çıkarmayı hedefleyen ülkelerin karşılıklı çıkarlarını temsil ettiğini vurguladı.

Tokayev, büyük siyasi etkileri, ekonomik ve yatırım potansiyelleri ile Körfez ülkelerinin kilit ortakları olduğuna işaret ederek, "Orta Asya Devletleri arasındaki bölge içi işbirliğinin yoğunlaşması ve bölgenin küresel öneminin güçlenmesi, çok yönlü etkileşimimizi genişletmek için tamamen yeni fırsatlar sunuyor." dedi.

Kazakistan'ın Körfez ülkeleriyle işbirliğinde öncelik verdiği alanları sıralayan Tokayev, ilk önce ticari ve ekonomik bağları genişletmek istediklerini dile getirdi.

Tokayev, Kazakistan'ın Körfez ülkelerine ihracatını en kısa sürede 400 milyon dolara artırmaya hazır olduğuna dikkati çekerek, "Bağımsızlık yıllarında Körfez ülkeleri, Kazakistan ekonomisine yaklaşık 3,6 milyar dolar yatırım yaptı. Dolayısıyla yatırım alanındaki işbirliğini de önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Orta Asya Devletleri'nin topraklarında 30 milyar tondan fazla petrol rezervi bulunmaktadır"

Halihazırda Orta Asya Devletleri'nin ulaşım koridorlarını çeşitlendirdiğini, çeşitli altyapı ve lojistik projeleri geliştirmek için aktif çalışmalar yürüttüğünü belirten Tokayev, "Kazakistan ise Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Koridoru'na öncelik veriyor. Bu güzergahtaki yük geçişini sistematik olarak artırmayı ve 2030'a kadar yıllık kapasiteyi 500 bin konteynere çıkarmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Tokayev, özellikle ham madde sevkiyatı için alternatif yollar üzerine çalıştıklarını vurgulayarak, "Orta Asya Devletleri'nin topraklarında 30 milyar tondan fazla petrol rezervi ve 20 trilyon metreküpten fazla doğal gaz bulunmaktadır." dedi.

Kazakistan'ın Körfez ülkelerinin enerji sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketleriyle yeşil enerji, yeraltı kaynaklarının keşfi ve petrokimya alanlarında yakın işbirliğine hazır olduğunun altını çizen Tokayev, turizm sektöründe de işbirliği teklif etti.