Kazakistan Büyükelçisi Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel'i ziyaret etti. Görüşmede, Kazakistan'ın ekonomik yapısı, yer altı ve yer üstü kaynakları, eğitim, sağlık, tarım, sanayi sektör yapısı ile iki ülke arasındaki ticaret hacmi, Kazakistan'da Türk yatırımcılara sağlanan destekler, finansal kolaylıklar, Ordu ticaretinin dünya ve bölgedeki konumu gibi konular ele alındı.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel'i ziyaret etti.

Ordu TSO'dan yapılan açıklamaya göre, bir dizi temaslar için kente gelen Sapiyev, Büyükelçilik Yatırım Müsteşarı Nuriddin Amankul ve beraberindeki heyet ile odaya yaptığı ziyarette Karlıbel ile görüştü.

Görüşmede, Kazakistan'ın ekonomik yapısı, yer altı ve yer üstü kaynakları, eğitim, sağlık, tarım, sanayi sektör yapısı ile iki ülke arasındaki ticaret hacmi, Kazakistan'da Türk yatırımcılara sağlanan destekler, finansal kolaylıklar, Ordu ticaretinin dünya ve bölgedeki konumu gibi konular ele alındı.

Ziyarette, iki bölge arasındaki ticareti artırmak için ikili ticari görüşme davetinde bulunuldu.