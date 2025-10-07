Haberler

Kazakistan, Almanya'ya Petrol Sevkiyatını Arttırıyor

Kazakistan, 2026 yılında Almanya'ya aylık petrol sevkiyatını 100 bin tondan 130 bin tona çıkaracağını açıkladı. Anlaşmanın uzatılması ve petrol sevkiyatının artırılması konuları görüşüldü.

Kazakistan Petrol ve Doğalgaz Şirketi "KazMunayGaz"dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin yönetim Kurulu Başkanı Ashat Hasenov Rosneft Deutschland GmbH Genel Müdürü Johannes Bremer ile görüşme gerçekleştirdi. Kazak petrolünün Almanya'ya sevkiyat konularının ele alındığı görüşmede Almanya'ya petrol sevkiyatına ilişkin mevcut anlaşma süresi uzatıldı.

Kazakistan, 2024 yılında Kaşagan madeni kaynaklarından Almanya'ya petrol sevkiyatına başlamış, bu yıl Tengizchevroil madeni kaynaklarından sevkiyat yapmıştı. Kazakistan'ın 2025'in ilk 9 ayında Almanya'nın Schwedt rafinerisine yaklaşık 1 milyon 500 bin ton petrol sevk ettiği biliniyor. - BİŞKEK

