Kazakistan, Afganistan ile Ticari ve Ekonomik İlişkileri Geliştirmeye Odaklanıyor

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kanat Tumış, Afganistan ile ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye ağırlık vereceklerini belirtti. Tumış, Kazak-Afgan İş Forumu öncesi yaptığı açıklamalarda, Afganistan'ın insani yardıma muhtaç olduğunu ve ülkede epidemiyolojik durumun kötüleştiğini vurguladı. Ayrıca, Kazakistan'ın Afganistan ile ticaret hacmini artırmayı hedeflediğini ve yeni nakliye ve lojistik yollarının oluşturulmasının önemli olduğunu ifade etti.

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kanat Tumış, Afganistan ile ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye ağırlık vereceklerini söyledi.

Tumış, 3-5 Ağustos tarihlerinde başkent Astana'da yapılacak Kazak-Afgan İş Forumu öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Afganistan nüfusunun üçte ikisinin insani yardıma muhtaç olduğuna ve ülkede epidemiyolojik durumun her geçen gün kötüleştiğine işaret eden Tumış, "Bütün bunlar, Orta Asya'ya güvenlik tehditleri yaratarak aşırılığın ve terörizmin büyümesi için zemin oluşturuyor." dedi.

Tumış, Afganistan ile ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye ağırlık vereceklerini belirterek, "Afganistan, Kazak tarım ürünlerinin önemli ihracatçılarından biridir ve ülkemizin ihraç ettiği unun yaklaşık yüzde 70'ini almaktadır. Geçen yıl, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 990 milyon doları buldu. Kazak tarafı bu rakamı artırmayı hedefliyor." diye konuştu.

Tumış, Afganistan ile ticari ilişkileri güçlendirmenin diğer önemli tarafının ise Kazak ekonomisine yeni nakliye ve lojistik yolların oluşturulması olduğunu vurguladı.

Gazetecilerin iki ülke arasındaki söz konusu forumun uluslararası toplum tarafından nasıl değerlendirileceğine ilişkin sorularını da yanıtlayan Tumış, şunları aktardı:

"Uluslararası hukuka göre Taliban bir terör örgütü değildir. BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırım listesinde bu örgüt ile bağlantılı 135 kişinin ismi var ama Taliban'ın kendisi bu listeye dahil değil. Ayrıca Katar'da Taliban temsilcileriyle müzakerelerin sürdüğü Doha platformu sürüyor. Bu nedenle yasal açıdan hiçbir uluslararası normu ihlal etmiyoruz."

Kazakistan, bu hafta Kazak-Afgan İş Forumu'na ev sahipliği yapacak. Foruma aralarında ikinci kademeli bankaların temsilcilerinin de olduğu Afganistan iş dünyasından 150 iş insanının katılması bekleniyor. Forum kapsamında Afgan ürünlerinin fuarı da düzenlenecek.