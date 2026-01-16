Anadolu illeri "tasarım tescil ve faydalı model" kapasiteleriyle öne çıkıyor

Türkiye'de illerin teknolojik gelişmişliğini ortaya koyan rapora göre Kayseri ve Bursa tasarım tescil ve faydalı model sayılarında gösterdiği performansla dikkati çekti.

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye'de illerin teknolojik kapasitesi ve dönüşüm düzeyini ortaya koyan 2025 yılına ilişkin "İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi ASO-İLTEK" raporunu hazırladı.

AA muhabirinin rapordan yaptığı derlemeye göre, ülkedeki tüm iller, 5 farklı alt endeks ve 37 değişkene göre değerlendirildi.

Bu kapsamda teknolojik gelişmişlikte Ankara birinci, İstanbul ikinci sıradaki yerini korudu. Bu illeri sırasıyla Eskişehir, Kocaeli, İzmir, Kayseri, Bursa ve Sakarya takip etti.

Ankara, ülkenin teknoloji üretim üssü olarak liderliğini korudu ancak geçen yılki veriler, Ankara ile İstanbul arasındaki farkın daraldığını gösterdi. Ankara hala AR-GE yoğun faaliyetler, bilimsel bilgi üretimi ve teknoloji çıktıları açısından ülkenin en güçlü ekosistemine sahip olurken, İstanbul'un dijital altyapı göstergelerindeki ilerleyişi, iki il arasındaki farkı yakınlaştırdı.

Kocaeli ve Eskişehir, güçlü teknoloji ekosistemlerine rağmen araştırma kapasitesi ve dijital altyapıda sınırlı ilerleme kaydetti. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Bilişim Vadisi ve bölgedeki sanayinin inovasyon faaliyetleri, Kocaeli'nin araştırma altyapısını destekleyen temel unsurlar oldu.

Eskişehir'in de özellikle havacılık ve raylı sistemler gibi uzmanlaşmış alanlarda sahip olduğu bilgi birikimi ve araştırma altyapısı, ildeki üniversite-sanayi etkileşimini güçlendirdi.

Kayseri patent üretiminde Ankara ve İstanbul'a yakın performans sergiledi

İzmir, Bursa ve Kayseri de lider illere yaklaştı. Bu kapsamda İzmir, 2025'te dijital altyapı ve yaşam kalitesi göstergelerindeki istikrarını korudu, AR-GE kapasitesinde sınırlı iyileşme gösterdi.

Bursa, sanayi çeşitliliğiyle rekabet gücünü artırdı. Kayseri de patent, tasarım ve teknoloji tescillerindeki performansı ve bu alandaki gelişmişlik düzeyiyle dikkati çekti.

Kayseri ve Bursa'nın tasarım tescil, patent ve faydalı model sayılarında gösterdiği başarılı performans, bu iki ili diğerlerinden öne çıkardı.

Kayseri'de firma başına düşen tasarım tescili sayısı, İstanbul'un 1,98 katı, Ankara'nın 3,07 katı olarak belirlendi. Söz konusu ilde firma başına düşen patent tescil sayısı da Ankara'nın yüzde 79,5'i, İstanbul'un yüzde 95,3'ü düzeyinde oldu. Bu da Kayseri'nin patent üretiminde hem çeşitlilik hem de derinlik bakımından iki metropol şehre yakın performans sergilediğini gösterdi.

Bursa'nın da firma başına faydalı model tescil sayısının başkentin 1,61 katı, İstanbul'un 1,49 katı olması dikkati çekti.

Kayseri ve Bursa, yenilikçilikte güçlü sıçrama oluşturmasına karşın yüksek teknoloji ihracatında Ankara ve İstanbul'un gerisinde kaldı.

Rapora göre Muğla ve Antalya da yaşam kalitesi bakımından Türkiye'nin en güçlü illeri arasında yerini aldı.