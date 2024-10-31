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Kayseri Ulaşım AŞ'den Yerli Tramvay Parçalarıyla 120 Milyon Lira Tasarruf

Kayseri Ulaşım AŞ'den Yerli Tramvay Parçalarıyla 120 Milyon Lira Tasarruf
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, mühendisleri tarafından tasarlanan ve tamamen yerli imkanlarla üretilen tramvay parçaları sayesinde 120 milyon lira tasarruf sağladı. Yerli sanayi ile işbirliği yapan şirket, milli ekonomiye önemli katkılarda bulunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ mühendisleri tarafından tasarlanan ve Türk sanayisi ile işbirliği içinde yüzde 100 yerli üretilen tramvay parçaları sayesinde şirket 120 milyon lira tasarruf sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Ulaşım AŞ, yerli sanayi ile güç birliği yaparak tramvay parçalarının üretiminde önemli adım attı. Şirketin mühendisleri tarafından tasarlanan ve tamamen yerli imkanlarla üretilen tramvay parçaları, sektördeki bağımlılığı azaltarak önemli ekonomik kazanım sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yerli tramvay parçalarının üretiminin büyük ekonomik katkı sağladığını belirtti.

Yerli üretim sayesinde milli ekonomiye katkı sağladıklarını anlatan Büyükkılıç, "Kayseri Ulaşım AŞ olarak yerli sanayimizi desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu projelerle milli ekonomimize önemli katkı sunuyoruz. Gelecekteki çalışmalarımızla Türk sanayisinin gücünü artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Ekonomi
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