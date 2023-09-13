Kayseri Ticaret Odası Almanya'da Ticaret Konulu Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) üyeleri için Almanya'da ticaret konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Almanya pazarına giriş, şirket kurulumu ve ihracat konularında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) üyeleri için " Almanya'da ticaret" konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle odada gerçekleştirilen toplantıya, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ev sahipliği yaptı.

Burada konuşan Gülsoy, ihracat odaklı çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini, Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret partneri olduğunu belirtti.

Almanya'da 3 milyonun üzerinde Türk yaşadığını, yarısından fazlasının çifte vatandaşlık aldığını anlatan Gülsoy, "100 bine yakın da girişimcimiz bulunuyor. Alman ekonomisine ve istihdamına katkı sunuyorlar. Almanya'nın Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi olması da gücünü daha farklı bir hale getiriyor. Almanya, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizde hep öncü olmuştur." ifadelerini kullandı.

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu, burada yaptığı konuşmada, odanın kuruluş amacı, faaliyetleri, Almanya pazarına giriş, şirket kurulumu ve ihracat konularında detaylı bilgiler verdi.

Alman pazarının zorluğuna dikkati çeken Özoğlu, ülkeye yatırımda kaliteli ve sürekli ürün göndermenin önemli olduğunu aktardı.