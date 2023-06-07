Kayseri Ticaret Borsasında Sucuk ve Pastırmanın Kilogram Fiyatları Açıklandı
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Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 373,50 lira, takım pastırmanın kilogramı 495 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları da açıklandı.
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 373,50 lira, takım pastırmanın kilogramı 495 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,00
|6,20
|Arpa
|Kg
|5,50
|5,80
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|75,00
|100,00
|Sucuk
|Kg
|287,85
|373,50
|Pastırma (takım)
|Kg
|480,00
|495,00
Kaynak: AA / Murat Asil - Ekonomi
Kayseri Ekonomi Haberler
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