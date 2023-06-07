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Kayseri Ticaret Borsasında Sucuk ve Pastırmanın Kilogram Fiyatları Açıklandı

Kayseri Ticaret Borsasında Sucuk ve Pastırmanın Kilogram Fiyatları Açıklandı

Ekonomi Haberleri

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 373,50 lira, takım pastırmanın kilogramı 495 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları da açıklandı.

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 373,50 lira, takım pastırmanın kilogramı 495 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,006,20
ArpaKg5,505,80

Kabak çekirdeği (yerli)Kg75,00100,00
SucukKg287,85373,50
Pastırma (takım)Kg480,00495,00

Kaynak: AA / Murat Asil - Ekonomi

Kayseri Ekonomi Haberler

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