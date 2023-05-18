Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kayseri Ticaret Borsasında Sucuk ve Pastırma Fiyatları Yükseldi

Kayseri Ticaret Borsasında Sucuk ve Pastırma Fiyatları Yükseldi

Ekonomi Haberleri

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuk ve takım pastırmanın kilogram fiyatları yükseldi. Sucuk kilogramı en yüksek 373,50 liradan, takım pastırma kilogramı ise 495 liradan satıldı. Buğday ve arpa fiyatları ise 5,80-5,90 TL arasında değişti.

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 373,50 lira, takım pastırmanın kilogramı 495 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg5,805,90
ArpaKg5,805,90

Kabak çekirdeği (yerli)Kg75,00100,00
SucukKg287,85373,50
Pastırma (takım)Kg480,00495,00

Kayseri Seçim Sonuçları
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kayseri Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Ekonomi

Kayseri Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title