Kayseri Ticaret Borsasında Sucuk ve Pastırma Fiyatları Yükseldi
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Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuk ve takım pastırmanın kilogram fiyatları yükseldi. Sucuk kilogramı en yüksek 373,50 liradan, takım pastırma kilogramı ise 495 liradan satıldı. Buğday ve arpa fiyatları ise 5,80-5,90 TL arasında değişti.
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 373,50 lira, takım pastırmanın kilogramı 495 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|5,80
|5,90
|Arpa
|Kg
|5,80
|5,90
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|75,00
|100,00
|Sucuk
|Kg
|287,85
|373,50
|Pastırma (takım)
|Kg
|480,00
|495,00
Kaynak: AA / Ekonomi
Kayseri Ekonomi Haberler
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