Kayseri Ticaret Borsasında Sucuk ve Pastırma Fiyatları Yükseldi

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuk ve takım pastırmanın kilogram fiyatları yükseldi. Sucuk kilogramı en yüksek 373,50 liradan, takım pastırma kilogramı ise 495 liradan satıldı. Buğday ve arpa fiyatları ise 5,80-5,90 TL arasında değişti.