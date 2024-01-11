Kayseri Ticaret Borsasında Sucuk ve Pastırma Fiyatları Rekor Seviyede

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 505 lira, takım pastırmanın kilogramı 810 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: