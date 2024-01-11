Kayseri Ticaret Borsasında Sucuk ve Pastırma Fiyatları Rekor Seviyede
Abone Ol
Güncelleme:
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 505 lira, takım pastırmanın kilogramı 810 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 505 lira, takım pastırmanın kilogramı 810 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Buğday
|Kg
|7,50
|8,00
|Arpa
|Kg
|7.00
|7,50
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|80,00
|130,00
|Sucuk
|Kg
|405,00
|505,00
|Pastırma (takım)
|Kg
|755,00
|810,00
Kaynak: AA / Ekonomi