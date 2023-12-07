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Kayseri Ticaret Borsasında Sucuk ve Pastırma Fiyatları Rekor Seviyede

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Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 485 lira, takım pastırmanın kilogramı 755 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 485 lira, takım pastırmanın kilogramı 755 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (lira)En yüksek (lira)
BuğdayKg7,507,60
ArpaKg6,406,50

Kabak çekirdeği (yerli)Kg80,00120,00
SucukKg388,85485,00
Pastırma (takım)Kg585,80755,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Kayseri Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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