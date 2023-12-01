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Kayseri Ticaret Borsasında Sucuk ve Pastırma Fiyatları Rekor Seviyede

1 Aralık 2023 10:01 Son Güncelleme: 10:02 Abone Ol

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 485 lira, takım pastırmanın kilogramı 755 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.