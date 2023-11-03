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Kayseri Ticaret Borsasında Sucuk ve Pastırma Fiyatları Rekor Kırdı

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 451 lira 50 kuruş, takım pastırmanın kilogramı ise 755 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.