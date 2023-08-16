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Kayseri Ticaret Borsasında Sucuk ve Pastırma Fiyatları Rekor Kırdı

Ekonomi Haberleri

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 456 lira, takım pastırmanın kilogramı 555 lira 50 kuruştan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (5,00-6,00 TL), Arpa (5,50-5,80 TL), Kabak çekirdeği (yerli) (100,00-120,00 TL), Sucuk (329,00-456,00 TL), Pastırma (takım) (525,20-555,50 TL).

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 456 lira, takım pastırmanın kilogramı 555 lira 50 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg5,006,00
ArpaKg5,505,80

Kabak çekirdeği (yerli)Kg100,00120,00
SucukKg329,00456,00
Pastırma (takım)Kg525,20555,50

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Ekonomi

Kayseri Ekonomi Haberler

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