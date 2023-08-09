Kayseri Ticaret Borsasında Sucuk ve Pastırma Fiyatları Rekor Kırdı
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Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 456 lira, takım pastırmanın kilogramı 555 lira 50 kuruştan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (5,00-6,00 TL), Arpa (5,00-5,10 TL), Kabak çekirdeği (yerli) (90,00-120,00 TL), Sucuk (329,00-456,00 TL), Pastırma (takım) (525,20-555,50 TL).
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 456 lira, takım pastırmanın kilogramı 555 lira 50 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|5,00
|6,00
|Arpa
|Kg
|5,00
|5,10
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|90,00
|120,00
|Sucuk
|Kg
|329,00
|456,00
|Pastırma (takım)
|Kg
|525,20
|555,50
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Ekonomi