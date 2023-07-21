Kayseri Ticaret Borsasında Sucuk ve Pastırma Fiyatları Rekor Kırdı

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 373,50 liraya, takım pastırmanın kilogramı ise 505 liraya kadar yükseldi. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da artış gösterdi.