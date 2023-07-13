Kayseri Ticaret Borsasında Sucuk ve Pastırma Fiyatları Rekor Kırdı
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Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 373,50 lira, takım pastırmanın kilogramı ise 505 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 373,50 lira, takım pastırmanın kilogramı 505 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|5,50
|6
|Arpa
|Kg
|5,70
|5,80
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|90
|120
|Sucuk
|Kg
|329
|373,50
|Pastırma (takım)
|Kg
|484,80
|505
Kaynak: AA / Murat Asil - Ekonomi
Kayseri Ekonomi Haberler
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