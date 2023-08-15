Kayseri Ticaret Borsası Tarıma Dayalı İhtisas OSB Projesi Tanıtım Toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Kayseri Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek, Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulum süreciyle ilgili tanıtım toplantısına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Kayseri Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek, Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulum süreciyle ilgili tanıtım toplantısına katıldı.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocasinan Belediye Başkanlığı, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsası'nın kurucu üye olarak yer aldığı Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi projesi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Kayseri Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulum süreciyle ilgili tanıtım toplantısına Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek'in yanı sıra, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de katıldı. Başkan Büyükkılıç, Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesi'nin Kayseri'de modern teknolojik sera ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, seracılığın belli bir alanda planlı ve organize olarak yapılması amacıyla hayata geçirileceğini söyledi.

Mega bir yatırım olması hedeflenen projenin hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, "Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek, Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulum süreciyle ilgili tanıtım toplantısı gerçekleştirdik. Misafirperverliği için Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ