Kayseri Ticaret Borsası'nda Sucuk ve Pastırmanın Kilogram Fiyatları Rekor Kırdı
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Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuk ve pastırmanın kilogram fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Sucuk kilogramı en yüksek 373,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 495 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da yüksek seyretti.
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 373,50 lira, takım pastırmanın kilogramı 495 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|5,80
|5,90
|Arpa
|Kg
|5,50
|5,80
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|75,00
|100,00
|Sucuk
|Kg
|287,85
|373,50
|Pastırma (takım)
|Kg
|480,00
|495,00
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Ekonomi
Kayseri Ekonomi Haberler
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