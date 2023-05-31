Kayseri Ticaret Borsası'nda Sucuk ve Pastırmanın Kilogram Fiyatları Rekor Kırdı

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuk ve pastırmanın kilogram fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Sucuk kilogramı en yüksek 373,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 495 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da yüksek seyretti.