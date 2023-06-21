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Kayseri Ticaret Borsası'nda Sucuk ve Pastırmanın Kilogram Fiyatları Açıklandı

Kayseri Ticaret Borsası'nda Sucuk ve Pastırmanın Kilogram Fiyatları Açıklandı

Ekonomi Haberleri

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 373,50, takım pastırmanın kilogramı 495 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları da açıklandı.

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 373,50, takım pastırmanın kilogramı 495 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg5,805,90
ArpaKg5,906,00

Kabak çekirdeği (yerli)Kg75,00100,00
SucukKg287,85373,50
Pastırma (takım)Kg480,00495,00

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Ekonomi

Kayseri Ekonomi Haberler

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