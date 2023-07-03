Kayseri Ticaret Borsası'nda Sucuk ve Pastırma Fiyatları Rekor Seviyede
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Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 373,50 TL'ye, takım pastırmanın kilogramı ise 495 TL'ye satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 373,50, takım pastırmanın kilogramı 495 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|5,80
|5,90
|Arpa
|Kg
|5,90
|6,00
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|75,00
|100,00
|Sucuk
|Kg
|287,85
|373,50
|Pastırma (takım)
|Kg
|480,00
|495,00
Kaynak: AA / Murat Asil - Ekonomi
Kayseri Ekonomi Haberler
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