Kayseri Ticaret Borsası'nda Sucuk ve Pastırma Fiyatları Rekor Seviyede

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 373,50 TL'ye, takım pastırmanın kilogramı ise 495 TL'ye satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.