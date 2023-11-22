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Kayseri Ticaret Borsası'nda Sucuk ve Pastırma Fiyatları Rekor Kırdı

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 485 lira, takım pastırmanın kilogramı 755 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.