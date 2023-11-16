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Kayseri Ticaret Borsası'nda Sucuk ve Pastırma Fiyatları Rekor Kırdı

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 451 lira 50 kuruşa, takım pastırmanın kilogramı ise 755 liraya kadar yükseldi. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da artış gösterdi.