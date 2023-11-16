Kayseri Ticaret Borsası'nda Sucuk ve Pastırma Fiyatları Rekor Kırdı
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Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 451 lira 50 kuruşa, takım pastırmanın kilogramı ise 755 liraya kadar yükseldi. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da artış gösterdi.
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 451 lira 50 kuruş, takım pastırmanın kilogramı 755 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Buğday
|Kg
|7,00
|7,20
|Arpa
|Kg
|6,40
|6,50
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|100,00
|120,00
|Sucuk
|Kg
|388,85
|451,50
|Pastırma (takım)
|Kg
|585,80
|755,00
Kaynak: AA / Ekonomi