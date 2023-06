Kayseri Ticaret Borsası Başkanı: Döviz Dalgalanması Kurbanlık Fiyatlarını Etkilemeyecek

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, kurbanlık ve kesim fiyatlarıyla ilgili yaptığı kesim fiyatları ile ilgili yaptığı basın açıklamasında vatandaşların bayram öncesinde yapılan spekülasyonlara inanmamaları gerektiğini söyleyerek, 'Döviz dalgalanması fiyatları etkilemeyecek' dedi.

KTB Başkanı Recep Bağlamış, borsada düzenlediği basın toplantısında kurbanlık fiyatlarıyla ilgili bilgiler vererek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Oluşturdukları komisyon ile bu yıl uygulanacak fiyat tarifesini belirlediklerini söyleyen Başkan Bağlamış, "Mübarek Kurban Bayramı Ülkemizde ve tüm İslam aleminde 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. Kurban ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımız kurbanlık arayışlarına başladılar. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanımız, Veterinerler Odası Başkanımız ve Kasaplar Odası Başkanımızla birlikte bir komisyon oluşturarak Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık tavsiye fiyatlarını belirledik. Başkanlarımızla birlikte yapmış olduğumuz istişareler neticesinde, kurbanlık tavsiye fiyatları şöyle oluştu; erkek büyükbaş perakende canlı kilogram fiyatı 150 TL, erkek küçükbaş perakende canlı kilogram fiyatı 125 TL, damızlık vasfını yitirmiş dişi büyükbaş perakende canlı kilogram fiyatı 140 TL, dişi küçükbaş koyun perakende canlı kilogram fiyatı 100 TL. Vakıflar, dernekler ve yardım kuruluşları için tavsiye edilen toptan fiyatlar ise erkek büyükbaş canlı kilogram fiyatı 135 TL, damızlık vasfını yitirmiş dişi büyükbaş canlı kilogram fiyatı 125 TL ve tavsiye edilen kesim fiyatları da, büyükbaş kesim ücreti 2 bin 500 TL, küçükbaş kesim fiyatı 500 TL, büyükbaş parçalama paylama fiyatı 2 bin TL, küçükbaş parçalama paylama fiyatı 500 TL ve 1 kilogram kıyma çekim ücreti 8 TL olarak belirlenmiştir. İlimizde yeteri kadar küçükbaş ve büyükbaş hayvanımız bulunmakta olup, vatandaşlarımız kurban bayramı öncesi yapılan spekülasyonlara kesinlikle inanmasınlar" dedi.

"Et çekimleri hijyen kurallarına uyan market ve kasaplarda yapılmalı"

Bağlamış, kesilen etlerin çekim işlemlerinin hijyen kurallarına uyan market ve kasaplarda yapılması gerektiğini söyleyerek, "Kurban Bayramı öncesinde de vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan alırken şu hususlara dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz; vatandaşlarımız belediyelerimiz tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabilirler. Küpesi olmayan hayvanları almamalarını konusunda dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum. Veteriner Sağlık Raporu olmayan, çok zayıf olan, Gebe veya yeni doğum yapmış olan, Yüksek ateşi olan, bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, salya akıntısı bulunan, uzuvları eksik olan hayvanlar satın alınmamalıdır. Hayvan kesimlerini ise Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsat alınmış mezbaha ve kombinalar veya Belediyelerimizce belirlenen geçici kesim yerleri ile besi çiftliklerini tercih edebilirler. Et çekimini ise Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan seyyar olarak tabir ettiğimiz kişilere değil de, hijyen kurallarına her zaman itina gösteren kasaplarda ve marketlerde yaptırmalarını önemle rica ediyorum. Sözlerime burada son verirken, toplantımıza katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyor, Mübarek Kurban Bayramı'nın başta Kayseri halkımız olmak üzere, ülkemize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisi ile kesilen kurbanların ve yapılan duaların kabulünü Yüce Allah'tan diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Dövizdeki dalgalanma kurbanlık fiyatların etkilemeyecek"

Döviz kurlarındaki dalgalanmanın kurbanlık fiyatlarını etkilemeyeceğini kaydeden Bağlamış, "Şuanda bizim besi çiftliklerinde olan üretimlerimiz yaklaşık 8-10 ay önce üretmeye başladığımız hayvanlar. Vatandaşlarımız belirlediğimiz fiyat üzerinden satış yapacaklar. Bunun üzerine dövizden kaynaklı bir artış olmayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi