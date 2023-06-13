Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 373,50 lira, takım pastırmanın kilogramı 495 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 373,50 lira, takım pastırmanın kilogramı 495 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,00 6,20 Arpa Kg 5,50 5,80 Kabak çekirdeği (yerli) Kg 75,00 100,00 Sucuk Kg 287,85 373,50 Pastırma (takım) Kg 480,00 495,00 Ekonomi Kaynak: AA / Murat Asil Kayseri Ekonomi Haberler