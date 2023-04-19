Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 313,10 lira, takım pastırmanın kilogramı 458 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 313,10 lira, takım pastırmanın kilogramı 458 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: