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Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 313,10 lira, takım pastırmanın kilogramı 458 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 313,10 lira, takım pastırmanın kilogramı 458 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,006,20
ArpaKg5,805,90

Kabak çekirdeği (yerli)Kg70,0080,00
SucukKg283,00313,10
Pastırma (takım)Kg438,00458,00

Kaynak: AA / Murat Asil - Ekonomi

Kayseri Ekonomi Haberler

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