Kayseri Ticaret Borsası - Haberler

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Kayseri Ticaret Borsası

AA - Esma Küçükşahin - Ekonomi
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Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 157,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 157,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
ArpaKg5,605,62
Kabak çekirdeği (yerli)Kg45,0055,00
SucukKg141,50157,50
Pastırma (takım)Kg242,00277,50

AA / Esma Küçükşahin - Ekonomi

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