Kayseri Ticaret Borsası - Haberler

Kayseri Ticaret Borsası
AA - Murat Asil - Ekonomi
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Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 157,50, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 157,50, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
AA / Murat Asil - Ekonomi
Kayseri, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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