Kayseri Ticaret Borsası - Haberler

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Kayseri Ticaret Borsası

AA - Esma Küçükşahin - Ekonomi
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Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 157,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 157,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg5,455,47
ArpaKg5,755,77
Kabak çekirdeği (yerli)Kg45,0055,00
SucukKg141,50157,50
Pastırma (takım)Kg242,00277,50

AA / Esma Küçükşahin - Ekonomi

Kayseri, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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