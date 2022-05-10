Kayseri Ticaret Borsası
AA - Murat Asil - Ekonomi
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Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 157,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 277,50 liradan satıldı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 157,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 277,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
AA / Murat Asil - Ekonomi
Kayseri, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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