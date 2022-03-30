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Kayseri Ticaret Borsası

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Ekonomi
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Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 146 liradan, takım pastırmanın kilogramı 196,95 liradan satıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 146 liradan, takım pastırmanın kilogramı 196,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg5,105,20
ArpaKg4,504,55
Kabak çekirdeği (yerli)Kg40,0050,00
SucukKg115,00146,00
Pastırma (takım)Kg191,90196,95

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Ekonomi

Kayseri, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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