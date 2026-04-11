Kayseri Serbest Bölgesi yılın ilk çeyreğinde 150 milyon dolardan fazla ihracat yaptı

Türkiye'deki 19 serbest bölge arasında yer alan Kayseri Serbest Bölgesi (KAYSER), bu yılın ocak, şubat ve mart aylarında 150 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi.

Yaklaşık 7 milyon metrekarelik alanıyla yüz ölçümü bakımından Türkiye'de birinci olan Kayseri Serbest Bölgesi, elektrikli ev aletleri, mobilya ve çelik kapı gibi birçok ürünü dünya pazarına sunuyor.

Geçen yıl toplam 150 firmayla 650 milyon dolarlık ihracat yapan Kayseri Serbest Bölgesi, 2026'da bu rakamların üzerine çıkmayı hedefliyor.

Mobilya ve elektrikli ev aletleri öne çıkıyor

Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, sanayicilerin küresel sorunlara rağmen yoluna başarılı şekilde devam ettiğini söyledi.

Kayseri ihracatının yüzde 21'inin KAYSER'den karşılandığını belirten Palancıoğlu, "Başta ABD olmak üzere Fransa, Hollanda gibi gelişmiş Avrupa ülkelerine ihracat yapılıyor. Dolayısıyla buradaki üretimin niteliği de fazla. Özellikle elektrikli ev aletleri Kayseri'nin en önde gelen sektörlerden biri durumunda. Boji, hasta yatakları, kablo, mobilya, çelik kapı gibi üretimler yapılıyor. İletken kablo, çelik halat ile makine üretimi de öne çıkıyor." dedi.

Palancıoğlu, Türkiye'deki nitelikli katma değeri yüksek ürün üreten firmaların KAYSER'i keşfetmesi gerektiğini dile getirdi.

Her ay ihracat, üretim ve istihdam rakamlarını kontrol ettiklerini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"2026 yılının ilk 3 ayındaki ticaret hacmi 650 milyon doları bulmuş durumda. Bunun 150 milyon dolardan fazlası da ihracata yönelik üretimden kaynaklanıyor. Dolayısıyla her geçen gün ihracatımız artıyor. İhracatımızın artması Kayseri ve ülke ekonomisine büyük katkı sunacaktır. Dolayısıyla Kayseri Serbest Bölgesi küresel konjonktürdeki daralmaya, ekonomideki sıkıntılara rağmen şu anda yoluna çok iyi şekilde devam ediyor. Bu ihracat rakamları, üretim miktarları ve istihdam rakamları her geçen gün artacak seviyede. Şu anda zaten serbest bölgemizde 3'ü ilk 500'de, 2'si de ilk 1000'de firmalarımız var. Dolayısıyla serbest bölge olarak hakikaten çok nitelikli üretim ve ihracat yapıyoruz."