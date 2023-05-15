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Kayseri Şeker'in halka arzına yaklaşık 2 milyar liralık talep geldi

Kayseri Şeker'in halka arzına yaklaşık 2 milyar liralık talep geldi

Ekonomi Haberleri

Kayseri Şeker'in halka arzına 1 milyar 974 milyon 890 bin 574 lira talep geldiği bildirildi.

Kayseri Şeker'in halka arzına 1 milyar 974 milyon 890 bin 574 lira talep geldiği bildirildi.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, 10-11-12 Mayıs'ta talep toplama işlemleri tamamlandı.

16,27 lira sabit fiyat ile satışa sunulan payların halka arzından 1 milyar 974 milyon 890 bin 574 lira talep toplandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, başarılı bir halka arz süreci geçirdiklerini belirtti.

Yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgiden mutlu olduklarını vurgulayan Akay, " Kayseri Şeker'in yatırımcıya ve borsaya katma değer sağlayacağına inancımız tamdır. Kayseri Şeker, büyüyen ve yatırımları ile yükselişini sürdüren bir kurum olarak daha güçlü adımlarla yürümeye istihdamdan tarıma ve sanayiye kadar üretime değer katmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Ekonomi

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