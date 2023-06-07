Kayseri Sanayi Odası üyelerine Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında seminer verdi

Kayseri Sanayi Odası, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı'yla düzenlediği seminerde üyelerine Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında bilgi verdi. Oda üyelerine iklim değişikliği nedeniyle dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşlarının aldığı önlemler hakkında bilgi verildi.

Kayseri Sanayi Odası, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı'yla düzenlediği seminerde üyelerine Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında bilgi verdi.

Odanın konferans salonundaki seminerde konuşan KAYSO Yeşil Dönüşüm Ofisi Sorumlusu Savaş Ertuğrul, iklim değişikliği nedeniyle dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşlarının bir takım önlemler aldığını söyledi.

Bu önlemlerle birlikte günlük yaşamının çok farklı boyutlara taşınabileceğini belirten Ertuğrul, "Yeni kömür termik santrallerinin yapımı yasaklanıyor. Karbon salınımının yüksek olduğu sektörlere yeni ilave vergiler getiriliyor. Bioçeşitliliğe zarar veren tarımsal ilaçlar yasaklanıyor." dedi.

Ertuğrul, dünyada karbon salınımın yüzde 75'nin enerji üretiminden kaynaklandığını ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasının bu oranı ciddi anlamda düşürebileceğini sözlerine ekledi.

ORAN İmalat Sanayide Dönüşüm Birimi Başkanı Serdar Arslan ise ajans olarak yeşil dönüşüme katkı verdikleri projeleri anlattı.