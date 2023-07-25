Kayseri Sanayi Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) haziran ayı olağan meclis toplantısı Valisi Gökmen Çiçek'in katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda, Oda Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Vali Çiçek'e deprem bölgesi ve şehirde yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Ayrıca, 4. OSB ve Geri Dönüşüm OSB ile ilgili çalışmaların sona geldiği ve şehre yeni üretim alanları kazandırılacağı belirtildi. Vali Çiçek ise uyuşturucu ve hırsızlıkla mücadelede özel timler kurduklarını ve Kayseri Serbest Bölge'de incelemelerde bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline temel ilk yardım eğitimi verildi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) haziran ayı olağan meclis toplantısı Valisi Gökmen Çiçek'in katılımı ile yapıldı.

KAYSO'dan yapılan açıklamaya göre, KAYSO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Oda Başkanı Mehmet Büyüksimitci, deprem bölgesi ve şehirde yaptığı hizmetlerden dolayı Vali Çiçek'e teşekkür etti.

Çiçek'in, 4. OSB ve Geri Dönüşüm OSB'yle ilgili desteklerini çok önemsediklerini ifade eden Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Çalışmamızın sonuna geldik. İnşallah sizlerin de destekleri ile çalışmalarımızı bir an önce tamamlayıp şehrimize 4. OSB'yi kazandıracak, sanayicilerimizin üretim alanı ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Yine Geri Dönüşüm İhtisas OSB ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar 75 sanayicimiz 1 milyon 669 bin 500 metrekare arsa talebinde bulundu. Öngörülen istihdam 2 bin 667 kişi."

Kayseri'de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Çiçek ise uyuşturucu ve hırsızlıkla mücadelede özel timler kurduklarını ve geçen yıla oranla ciddi mesafeler kat ettiklerini belirtti.

Vali Çiçek, Kayseri Serbest Bölge'de incelemede bulundu

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Palancıoğlu, Serbest Bölge'de Kayseri ihracatının yüzde 20'sini karşılayan bir üretimin söz konusu olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi personeline temel ilk yardım eğitim verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Eğitimde personelin ilk yardım ile ilgili bilgisinin artması amacıyla önemli konular anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen seminerde personele kaza, yangın ve olası doğal afet durumlarında ilk müdahaleyi yapabilme kabiliyeti kazandırmak için ilk yardım eğitimi verildi.