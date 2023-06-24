Kayseri Sanayi Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kayseri Sanayi Odası'nın haziran ayı olağan meclis toplantısında, İncesu OSB Başkanı İrfan Püsküllü sunum yaptı. Krediye erişim ve faiz oranları konusunda sıkıntılar dile getirildi.

Kayseri Sanayi Odasının (KAYSO) haziran ayı olağan meclis toplantısı Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan'ın katılımı ile yapıldı.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, İncesu OSB Başkanı İrfan Püsküllü, sunum yaptı.

Açılışta konuşan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, krediye erişim ve faiz oranlarının sıkıntılı bir hal aldığını, ticari kredi kartlarına uygulanan taksit sınırlandırmasının kaldırılması ve bankalara uygulanan menkul kıymet tesisinin yeniden gözden geçirilerek gevşetilmesi gerektiğini belirtti.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi.

Faiz artırımı kararını finansal istikrarın sağlanmasına ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine dönük atılmış adım olarak gördüklerini belirten Büyüksimitci, "Enflasyonla mücadelede topyekün bir politika uygulanması ve para politikasını tamamlayıcı diğer unsurların da hızlıca hayata geçirilmesi, piyasaların motivasyonunu ve öngörülebilirliğini artıracaktır. Bununla birlikte bankaların kredi süreçlerinin olağan akışına dönmesi de sanayicilerimizin finansmana erişimi açısından son derece önemli. İnanıyoruz ki, bu süreçte ortaya konulacak öngörülebilir ve kolay anlaşılır bir ekonomi programı reel sektörün önünü açacaktır." ifadelerini kullandı.