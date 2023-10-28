Kayseri OSB'de Yatak Fabrikasında Yangın Çıktı
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir yatak fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) yatak fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Osb 43. Cadde'de yatak ve baza üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.
Takviye itfaiye araçlarının da istendiği olay yeri çevresinde polis ekipleri trafiğin aksamaması için önlem aldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Ekonomi