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Kayseri OSB'de Yatak Fabrikasında Yangın Çıktı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir yatak fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.