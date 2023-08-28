Kayseri OSB'de Yangın ve Afet Zararları İçin Toplantı Gerçekleştirildi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) yer alan firmaların yangın ve afetler kapsamında uğrayabilecekleri zararlarının karşılanması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Kayseri Osb'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sanayicilerin zarara uğraması halinde yürütülecek dayanışmanın en üst düzeyde gerçekleşmesi amacıyla geniş katılımlı ikinci istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, konuyla ilgili ikinci toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Geçen hafta yine böyle bir davette bulunduk, 105 sanayicimiz geldi. Oturduk konuştuk, nasıl yapabilirizi tartıştık. Sonunda dedik ki bir sigorta kooperatifi kuralım. Biz de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi olarak bu sigorta kooperatifinin kuralları nedir, istedikleri nedir, bizim kuracağımız, sanayicimize yön olacak bu sistemde bir sıkıntı var mıdır, bunları A'dan Z'ye araştırdık. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi olarak belirli bir çalışma hazırladık." ifadelerini kullandı.

Sanayicilerin sorunlarına çözüm aradıklarını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Biz burada öyle bir sistem oluşturalım ki bu dayanışma fonu olsun, bir sanayicimizin başına bir sıkıntı geldiğinde, bu fondan hemen ona yardım edelim. Çünkü yangın geçirmek zor bir şey. Rabbim hiç kimsenin başına vermesin. Geçen hafta kooperatif kuralım gibi bir görüş ağırlık bastı. Sigorta kooperatifi tarzında, bunun üzerine de çalışmaları yaptık. Önümüze verileri Kamil Akçadırcı müdürüm çıkarttı. Şimdi bu verilere baktığımızda sigorta kooperatifinin bir sürü değişik sistemleri var, şartları var. Biz baktık ve dedik ki bunlar bize eziyet verir, sanayici olarak. Sonunda anonim şirket kurmayı hedefleyen bir fikir üzerinde kafa yorduk. Kurmayı hedeflediğimiz anonim şirket ile kötü gün dostu olacağız. Katılımcılarımızın hepsinin de bu AŞ'de hissesi olmak üzere kuralım istiyoruz."