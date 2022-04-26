Kayseri OSB'de mali genel kurula doğru

KAYSERİ (İHA) - Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, 18 Mayıs'ta yapılacak olan genel kurulla ilgili mesaj yayınlayarak, "OSB'miz; sanayicimiz, çalışanlarımız ve devletimizin katkılarıyla gelecekte çok daha önemli bir üretim üssü olacaktır" dedi.

Başkan İmamoğlu, genel kurulun 18 Mayıs'ta yapılacağını hatırlatarak, "Üretim, ihracat ve istihdama olan katkısı ile ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden olan Kayseri Organize Sanayi Bölgemizin mali genel kurul dönemi gelmiş ve OSB Yönetim Kurulumuzun aldığı karar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da oluru ile mali genel kurul tarihimiz belirlenmiştir. 19. Mali Genel Kurulu'muz 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14.30'da Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi'nde katılımcı üyelerimiz olan değerli sanayicilerimizin iştirakleriyle yapılacaktır. Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz genel kurul için hazırlıklarını yapmış ve yapmaya da devam etmektedir" dedi.

"OSB'miz; sanayicimiz, çalışanlarımız ve devletimizin katkılarıyla gelecekte çok daha önemli bir üretim üssü olacaktır" diyen İmamoğlu, "Mali genel kurulumuz öncesi; genel kurul gündemi, yönetim kurulumuzun faaliyetleri, bilançomuz, gelir-gider bütçemiz gibi tüm bildirimler sanayicilerimize kitapçık halinde sunulmuştur. Sanayicilerimiz bu kitapçıkta yaptığımız faaliyetlerin yanı sıra çalışma programımızı ve hedeflediğimiz projelerin bazılarını da görebileceklerdir. Kayseri Organize Sanayi Bölgemiz; pek çok markayı bünyesinde barındıran, bazı sektörlerde Türkiye lideri olan, ülkemizin en büyük sanayi bölgelerinden birisidir. Yol açıcı ve destekleyici devletimiz, ülkesi ve milleti için daha çok üretmeyi hedefleyen sanayicilerimiz, emeğini esirgemeyen fedakar çalışanlarımız sayesinde iftihar vesilemiz olmuştur. OSB'miz; sanayicimiz, çalışanlarımız ve devletimizin katkılarıyla gelecekte çok daha önemli bir üretim üssü olacaktır ve yapacağımız çalışmalarla inanıyorum ki bu hedefe kısa sürede ulaşılacaktır. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulumuz bir ve beraber olarak bölgemizin tüm sorunlarının çözümü için azami gayret göstermektedir. GES yatırımları, mesken ruhsatları, meslek yüksekokulu ile ara eleman ihtiyacının giderilmesi, yeni fuarlarla yeni pazarlar bulunması, alım heyetlerinin davet edilmesi, atık su çamurunun elektriğe dönüştürülmesi, sanayicilerimize ormanlık alanda sosyal tesis kazandırılması gibi pek çok konuda dosyalar hazırlanmış, ilgililere bu dosyalar sunulmuş ve hassas bir şekilde takibi yapılmaktadır. Çalışmalarımızın çok daha hızlı ve pratik bir şekilde sürdürülebilmesi için sanayicilerimizle istişarelerde bulunulmuş ve bu istişareler sonucu Yönetim Kurulu Üyelerimizin oy birliği ile mali genel kurulda seçimlerin de yapılması yönünde karar alınmıştır. 19. Mali Genel Kurulu'muzda seçimlerle birlikte yeni yönetim kurulu sanayicilerimizin oylarıyla belirlenecektir. 18 Mayıs Çarşamba günü saat 14.30'daki mali genel kurulumuza katılımcı üyelerimiz olan tüm sanayicilerimizi davet ediyor, sanayicilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi