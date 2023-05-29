Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı seçim sonucunu değerlendirdi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylama sonuçlarını değerlendirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonucunda kazananın 85 milyon vatandaşıyla Türkiye olduğunu belirterek, sonucun sanayicilere, Kayseri'ye ve tüm millete hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden Yalçın, "Bizler sanayici olarak, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak için inanç ve kararlılıkla çalışmaktayız. Daha çok üretmek, daha çok istihdam sağlamak ve ülkemizin ihracatına daha fazla katkı sunmak için çaba göstermekteyiz. Dünyada yaşanan ekonomik sarsıntıdan nasibini alan Türkiye'nin bir an önce ekonomi öncelikli gündeme dönmesi beklentimizdir. Seçim ülkemiz gündeminden düşmeli, ekonomiye odaklanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

KESOB Başkanı Odakır'ın değerlendirmesi

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Türkiye'nin sorunsuz bir şekilde demokrasi sınavı verdiğini, tercihin istikrardan yana kullanıldığını belirtti.

Esnaf ve sanatkarlara desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden Odakır, "Kazanan ülkemiz olsun. Bu ülke hepimizin, bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. Birlik ve beraberlik duygusu içerisinde memleket için çalışmaya devam edeceğiz. Seçimler şehrimize ve ülkemize hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar'dan tebrik mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için tebrik mesajı yayımladı.

Sözün sahibi milletin, kararını verdiğini belirten Çolakbayrakdar, milletin kalıcı istikrar mesajı verdiğini ifade etti.

Sandığa giden ve iradesini yansıtan tüm vatandaşlara teşekkür eden Çolakbayrakdar, "Sürekli ilerleyen, gelişen ve uluslararası alanda giderek daha fazla söz sahibi olan ülkemizin hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Şu bilinsin ki, bin yıldır bu topraklarda özgür yaşadığımız gibi bundan sonra da bayrağımızın gölgesi altında, ezan sesiyle bu vatan toprağında yaşamaya devam edeceğiz. Ecdadımızdan miras aldığımız mukaddes değerlerimizi gelecek nesillerimize aktararak, güçlü ve büyük Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.