Kayseri'nin Ocak Ayı İhracatı Yüzde 2,98 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ocak ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verileri değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'nin Ocak ayı ihracatının bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 2,98 oranında artarak, 287 milyon 565 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

İhracatta aralık ayına göre bir miktar düşüş yaşandığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, "İhracatımızda aralık ayına göre 6,85 oranında düşüş yaşandı. Son 12 aylık ihracatımız ise 3 milyar 633 milyon 511 bin dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Ocak ayında Kayseri'den 143 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, Mobilya sektörünün her zamanki gibi ihracata en yüksek katkıyı sağlayan sektörler arasında olduğunu, ardından Kablo ve elektrikli ev aletleri geldiğini belirterek, en fazla ihracat yapılan ülkeleri ise, Almanya, Irak ve ABD olarak sıraladı

Tüm dünyada yaşanan ekonomik daralmadan kendilerinin de etkilendiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, "Bildiğiniz gibi dünyada çok ciddi daralma var. Bu daralmadan biz de Kayseri olarak nasibimizi aldık. Aynı şekilde yıllık bazda ithalatımızda da bir azalma söz konusu. İhracatın ithalatımızı karşılama oranında ise iyi durumdayız. Türkiye ihracatta cari açık verirken, biz Kayseri olarak cari fazla veriyoruz. İthal ettiğimizin tam iki katını ihraç ediyoruz. Dolayısı ile ülke bütçesine pozitif katkı veren nadir illerden birisiyiz. Yine Türkiye'nin kilogram başına ihracat birim fiyatı 1,59 dolarken, Kayseri'nin birim fiyatı 1,97 dolar. Buda katma değeri daha yüksek ürünler sattığımız anlamına geliyor. İnşallah burada da birim fiyatımızı 2,5 dolarla çıkarabilirsek, rekabette daha avantajlı hale geliriz. Yeni yatırımlarla da bunu yapacak güce sahibiz. Ben bu vesile ile gece gündüz demeden mücadele ederek üretim yapan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir bir sanayi ve sürdürülebilir ihracat için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ