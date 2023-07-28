Kayseri'nin Haziran Ayı İhracatı 291 Milyon Dolar

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, Haziran ayında Kayseri'nin 291 milyon 126 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Gülsoy, Kayseri'nin 2023 Ocak-Haziran dönemini ise 1 milyar 804 milyon dolar ihracat ile kapattığını belirtti.

Başkan Gülsoy, "TÜİK verilerine göre 2023 yılı Haziran ayı ihracatımız 291 milyon 126 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,48 azalış yaşanmıştır. 2023 Mayıs ayına kıyasla yüzde 11,22 oranında azalış görülmüştür. Kayseri olarak İthalatımız ise Haziran ayında 129 milyon 96 bin dolar olmuştur. Azalış oranı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 17,11 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre azalış oranı ise yüzde 16,22.'dir. İhracatımızın ithalata oranla 2 katını aşmış olması, şehrimizin ihracatının karşılama oranına verdiği desteği göstermektedir. 2023 yılı Haziran döneminde ihracat pazarlarımız; Irak, Almanya, Romanya, Avusturya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık, İsrail, Polonya ve Fransa'dır. Kayseri'den Haziran ayında 152 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı. Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden Elektrik Elektronik, Makine Aksamları, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Halı gibi sektörlerde artış yaşanırken Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri, Madencilik Ürünleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir" dedi.

Başkan Gülsoy, "KOBİ kredilerindeki daralma, zincirleme etkisiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıyor. Birinci öncelik mevcut üretim kapasitesini korumak olmalıdır. Ticari krediler aniden ve sert bir şekilde kesilmemeli. Reel sektörün finansmana erişim taleplerine toptancı bir şekilde olumsuz bakılmamalıdır. Bu konuda yeni ve etkili mesajlar bekliyoruz. Biliyoruz ki üretim ve ihracat olmadan ekonomik büyümeyi ve istikrarı sağlamak mümkün olmayacaktır. İşletme sermayesine ihtiyacımız var. Finans dünyasının reel sektöre destek olmasını bekliyoruz. Diğer yandan, Deprem felaketi bizlere bir kez daha gösterdi ki Marmara bölgesine alternatif şart. Muhtemel İstanbul depremi de göz önünde bulundurularak ülke ekonomisinin geleceği için 'Marmara Sanayi Havzası' yedeklenmeli. Bu sebeple ülkemizin dengeli kalkınmasına paralel şekilde 'Orta Anadolu Yatırım Havzası' oluşturulmasını istiyoruz. Devletimizin vereceği desteklerle bunu başarabilecek potansiyele fazlasıyla sahibiz. Burada güçlü, nitelikli ürün üreten, yeşil dostu bir sanayi havzası oluşturulmalı. Cumhuriyetimizin 100'ncü yılında hedefimiz daha da büyük. Hedeflerimizi tutturmamız için ihracattaki sorunların çözümüne odaklanmalıyız. Kayseri olarak yılın 6. Ayında toplam ihracat rakamımız 1 Milyar 804 Milyon Dolar'a çıkmıştır. En zorlu şartlarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam diyoruz. Tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta duran, memleketi ve ülkesi için üretmeye devam eden, yüzlerimizi güldüren tüm ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve emektar çalışanlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ