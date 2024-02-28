Üye Girişi
Haberler

Kayseri'nin 2024 yılı ihracat hedefi 4 milyar dolar

Güncelleme:

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye'nin ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi ve Kayseri'nin 2024 yılı ihracat hedefini açıkladı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin 2024 yılı ihracatını 4 milyar doların üstüne çıkaracak gücünün, heyecanının ve alt yapısının olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ihracatının 2024 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 3,5 artarak 19 milyar 991 milyon dolara ulaştığını akran Yalçın, ithalatın ise yüzde 22 azalarak 26 milyar 218 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Kayseri'nin ocak ayı ihracat-ithalat rakamlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Yalçın, şunları kaydetti:

" Kayseri'nin 2024 yılı ocak ayında yapmış olduğu ihracat 287 milyon 566 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakam 2023 yılı ocak ayında 279 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. İhracatımızda yüzde 3'e yakın bir artış yaşandığı görülmektedir. İthalat rakamımız ise 87 milyon 978 bin dolar olmuştur. Ocak ayı ithalatımızı bir önceki yılın aynı ayına oranla yaklaşık yüzde 20 düşüş göstermiştir. Ocak ayı verilerine baktığımızda Kayseri'nin ihracatının ithalatını karşılama oranı 3,2 kata ulaşmıştır. Sağlanacak destekler ve güvenin etkisiyle Kayseri'nin 2024 yılı ihracatını 4 milyar doların üstüne çıkaracak gücü, heyecanı ve altyapısı bulunmaktadır. Kayseri olarak hedefimiz, ihracatımızın birkaç yıl içinde 5 milyar dolara çıkarmaktır."

Kaynak: AA / Ekonomi

Mehmet Yalçın İhracat Türkiye Kayseri İhracat Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kastamonu adayı Hatice Uçar ve Yakup Akyol kimdir? AUZEF SINAV TARİHLERİ ne zaman? 2024 AUZEF Bahar Dönemi sınavları ne zaman başlıyor? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? Nevruz ne zaman 2024? Nevruz nasıl kutlanır, neler yapılır? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Karabük Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Karabük adayı Emine Kaya ve Adnan Aksu kimdir? Yücel Dara Gökel kimdir? CHP Bingöl Belediye Başkan Adayı Yücel Dara Gökel kaç yaşında, nereli? DEM Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş adayı Fatma Şıkyürek ve Ali Ardıç kimdir? Bilgehan Erdem kimdir? CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem kaç yaşında, nereli? Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir adayı Akın Birdal ve Türkan Aslan kimdir? Erkan Bulut kimdir? CHP Ağrı Belediye Başkan Adayı Erkan Bulut kaç yaşında, nereli? Kate Middleton'ın hastalığı nedir, neden ameliyat oldu? Galler Prensesi Kate Middleton sağlık durumu nasıl? IOS 18 hangi modellerde desteklenecek? Apple yeni güncellemesini hangi cihazlara sunacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title