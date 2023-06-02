Kayseri Kariyer Merkezi Bir Ayda 349 Kişiye İstihdam Sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Kariyer Merkezi, 1 ayda 202 iş ilanı ve 754 personel talebi alırken, 349 kişiye istihdam sağladı. Kayseri Kariyer Merkezi, web sitesi ve cep telefonu uygulaması aracılığı ile hedefine ulaşmaya çalışıyor. Mayıs ayı içerisinde 202 iş ilanı ve toplam 754 personel talebi alan Kayseri Kariyer Merkezi, 349 kişiye istihdam sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Kariyer Merkezi, 1 ayda 202 iş ilanı ve 754 personel talebi alırken, 349 kişiye istihdam sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Kariyer Merkezi, web sitesi ve cep telefonu uygulaması aracılığı ile hedefine ulaşmaya çalışıyor.

Mayıs ayı içerisinde 202 iş ilanı ve toplam 754 personel talebi alan Kayseri Kariyer Merkezi, 349 kişiye istihdam sağladı.

Kayseri Kariyer Merkezi, 2023 yılı ocak-mayıs aylarında istihdam sayısını 1014'e ulaştırırken, iş yeri ziyaretleri ve şehirde yapılan etkinliklerde de yer alarak istihdama yönelik halkı bilgilendirmeye devam ediyor.