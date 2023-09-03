Kayseri Kariyer Merkezi 8 Ayda 1898 Kişiye İstihdam Sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdama büyük katkı sağlayan Kayseri Kariyer Merkezi, Ocak-Ağustos 2023 tarihleri arasındaki 8 aylık süreçte toplam bin 898 kişiye istihdam sağlama başarısı gösterdi.

Kayseri'deki istihdam seferberliğine büyük katkı sağlayan ve bu noktada farkındalık çalışmaları başta olmak üzere pek çok faaliyet ve projeye imza atan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Kayseri Kariyer Merkezi ile de istihdam konusunda büyük bir ivme kazandı. Ocak ve Ağustos ayları arasındaki toplam 8 aylık süreçte toplam 3 bin 985 başvuruyu değerlendiren ve toplam ilan sayısı bin 164'e ulaşan Kariyer Merkezi, talep edilen işçi sayısını 3 bin 951 olarak açıklarken, 97 bin 918 SMS yönlendirmesini de işleme koydu. Tüm söz konusu faaliyetlerinin meyvelerini alan Kariyer Merkezi, bu süreç sonunda ise toplam bin 898 kişinin istihdamını gerçekleştirdi. Kayseri Kariyer Merkezi, bu verilerle toplam 3 bin 985 başvurunun ortalama olarak yarısını işe yerleştirme başarısı kaydetti. Bir aylık süreç içerisinde 521 başvuru, 25 bin 823 SMS yönlendirme ve 223 ilan işlemlerini gerçekleştirerek talep edilen işçi sayısını ise 789 olarak paylaştı. Kayseri Kariyer Merkezi, 1 aylık süreç sonunda 369 kişiye istihdam oluşturdu. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Kayseri Kariyer Merkezi ile entegre olarak yapılan çalışmalar istikametinde öğrencilere staj imkanı da sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında yüzlerce öğrenciye staj kontenjanı oluşturdu.

Kayseri Kariyer Merkezi, Kayseri'deki önemli ve etkili pek çok kurum, kuruluşlar ile iş birliği halinde çalışmalarını yürütüyor. Merkez, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Borsası, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, KAYMEK A.Ş. gibi kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde kentteki istihdama katkı sağlıyor. - KAYSERİ